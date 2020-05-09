Гончаренко — о карантине: мы здесь ничего сделать не можем
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Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко высказался о пандемии коронавируса.
«Как чувствует себя тренер на карантине? Ты не понимаешь, что будет дальше, каким образом это аукнется. Это непонятное томительное долгое ожидание, уже хочется хоть кого-то тренировать, что-то делать. Очень сложно находиться в такой длительной паузе. Но мы здесь ничего сделать не можем», — сказал Гончаренко в подкасте Cappuccino & Catenaccio.
Напомним, в России приостановлены все футбольные турниры.
Ранее сообщалось о том, что легенда ЦСКА мог оказаться в московском «Спартаке».