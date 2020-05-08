Фазель прокомментировал решение КХЛ не определять обладателя Кубка Гагарина

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Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель прокомментировал решение Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) не определять чемпиона и обладателя Кубка Гагарина, передает РИА «Новости».

«Считаю, что КХЛ приняла абсолютно правильное решение. Самое главное, что лига приняла самое справедливое решение в сложившейся ситуации. Многие федерации поступят так же», — сказал Фазель.

Напомним, в России приостановлены все соревнования из-за пандемии коронавируса.



Ранее Фазель высказался о том, что в Белоруссии не приостановили футбольный чемпионат.