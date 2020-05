Гэтжи о бое с Фергюсоном: победитель представит США в схватке с лучшим бойцом России

Американский боец смешанных единоборств Джастин Гэтжи поделился ожиданиями от грядущего поединка против своего соотечественника Тони Фергюсона. Бой за временный титул легкого дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата состоится в рамках турнира UFC 249.

«Мы подеремся с Фергюсоном, чтобы победитель представил США в схватке с лучшим бойцом России», — приводит слова американского бойца обозревать ESPN Бретт Окамото в своем Twitter.

Турнир UFC 249 состоится 9 мая (10 мая по московскому времени) в Джексонвилле (штат Флорида, США). Изначально соперником Фергюсона должен был стать Хабиб Нурмагомедов, который остается чемпионом в легкой весовой категории. Их поединок на UFC 249 был запланирован на 18 апреля в Бруклине, однако из-за пандемии российский боец улетел в Россию, встреча была отменена, а турнир перенесен.

Джастин Гэтжи в своей карьере в ММА провел 23 поединка, одержав 21 победу. Его последний бой состоялся в сентябре 2019 года, когда он нокаутировал Дональда Серроне.

Ранее Тони Фергюсон обвинил Хабиба Нурмагомедова в трусости.

Justin Gaethje on this fight against Tony Ferguson: We're competing to represent the U.S. against Russia best.