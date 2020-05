Погибший в авиакатастрофе Коби Брайант подвергся резким оскорблениям

Несколько звездных игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) подверглись оскорблениям и обвинениям со стороны баскетболиста «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо. При этом сам греческий форвард в инциденте не замешен.

По сообщениям Clutch Points, Адетокунбо был атакован хакерами, которые взломали его аккаунт в Twitter. В данной социальной сети от имени баскетболиста последовали оскорбления в адрес других. Одним из объектов злодеяний хакеров стал легендарный американец Коби Брайант, который 26 января 2020 разбился на своем вертолете и вместе с дочерью скончался на месте трагедии в возрасте 41 года. Оскорбления также были направлены и в адрес Криса Миддлтона, одноклубника Адетокунбо, и лидера «Голден Стэйт Уорриорз» Стифена Карри. В частности, злоумышленники написали в Twitter от лица греческого форварда, что тот якобы увел у Карри его жену.

Также последовали сообщения в адрес форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса. Хакера написали, что американец якобы нанял киллера для убийства Адетокунбо.

В «Милуоки» подтвердили, что аккаунт греческого баскетболиста в Twitter был взломан. По данному инциденту будет проведено расследование.

Giannis Antetokounmpo's social media accounts were hacked this afternoon and have been taken down. An investigation is underway.