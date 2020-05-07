Футболист Тарасов показал винт, находившийся в его ноге

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Полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов показал винт, находившийся в его ноге до операции, связанной с разрывом крестообразных связок.

«Мне вытащили винт из ноги, посмотрите какой он большой. Вот это было у меня в ноге, офигеть», — заявил футболист.

Полное видео доступно по ссылке в Twitter.

Напомним, что в настоящее время казанская команда занимает 14-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее сообщалось, что полузащитник французского «Пари Сен-Жермен» Андер Эррера заявил, что не хотел покидать «Манчестер Юнайтед» в прошлое летнее трансферное окно.