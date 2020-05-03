Фазель: странно, что в Белоруссии не остановили футбольный чемпионат

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Глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель высказался о том, что в Белоруссии не приостановили футбольный чемпионат из-за пандемии коронавируса, передает РИА «Новости».

«Странно, что в Белоруссии не остановили футбольный чемпионат. Все зависит от решения властей. Нужно быть аккуратными, потому что коронавирус может проявить себя очень агрессивно», — заявил Фазель.

Напомним, что первые случаи заражения COVID-19 были зафиксированы в конце декабря 2019 в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса пандемией. По последним данным, вирусом заразилось более 3,5 млн человек.

Ранее Фазель высказался о доходах лиг и клубов на фоне пандемии коронавируса.