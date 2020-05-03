Хавбек «Ювентуса» рассказал об изменениях в жизни после заболевания COVID-19

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Полузащитник «Ювентуса» и сборной Франции Блез Матюиди рассказал, как изменилась его жизнь после заболевания коронавирусной инфекцией, передает Sport24.

Тест футболиста на коронавирус дал положительный результат в марте. Игрок уже успел полностью оправиться. Заболевание у Матюиди протекало без симптомов, а положительный результат на COVID-19, по его словам, стал шоком.

«Честно говоря, это сложно. Когда я узнал, что мой тест дал положительный результат, я даже не мог ходить по магазинам. Это сделало меня психотиком», — поделился он.

Ранее сообщалось, что игроки «Ромы» и «Лацио» могут возобновить тренировочный процесс.