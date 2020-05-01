«Оттава» заключила контракт с Зубом
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Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторз» заключила однолетний контракт с игроком петербургского СКА Артемом Зубом, сообщает Twitter канадского клуба.
Хоккеист провел за «армейцев» 212 матчей, забросив 16 шайб.
«Мы рады, что Артем присоединится к нашей команде. У него большой опыт игры за сборную, что поможет ему адаптироваться к североамериканскому хоккею», — говорится в заявлении «Оттавы».
На счету россиянина золотая медаль Олимпиады 2018 года.
Ранее Артемий Панарин объяснил, почему считает себя трусом.
Communiqué : Les #Sens accordent un contrat d'entrée d'un an au défenseur Artem Zub: https://t.co/U4QdnbCGvb pic.twitter.com/TJPZDPK2Zh— Ottawa Senators (@Senators) May 1, 2020