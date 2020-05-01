«Оттава» заключила контракт с Зубом

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Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторз» заключила однолетний контракт с игроком петербургского СКА Артемом Зубом, сообщает Twitter канадского клуба.

Хоккеист провел за «армейцев» 212 матчей, забросив 16 шайб.

«Мы рады, что Артем присоединится к нашей команде. У него большой опыт игры за сборную, что поможет ему адаптироваться к североамериканскому хоккею», — говорится в заявлении «Оттавы».



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