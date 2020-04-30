Японские фанаты требуют забрать фигуристку Медведеву из страны
Японские фанаты требуют забрать двукратную серебряную призерку Олимпийских игр в Пхенчхане Евгению Медведеву из страны.
Один из пользователей Twitter опубликовал заявление в адрес посольства России, чтобы оно поспособствовало возвращению своей гражданки на родину.
«Японцы не ждали здесь Медведеву. Я бы не смог позволить себе тренироваться на закрытом катке в другой стране. Японцы в ярости из-за поведения Медведевой. Заберите ее из страны», — говорится в посте.
Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала о тренировках российской фигуристки Евгении Медведевой в Японии
@RusEmbassyJ— えっちゃん (@etsuko666) April 27, 2020
あなたの国のエフゲニア・メドベージェワ選手は入国拒否前に滑り込み入国しました。
今年6月に予定していたアイスショー｢セーラームーンPrism On Ice｣の為の来日と聞いていましたが東京オリンピックの延期、フィギュア世界選手権の中止からアイスショーの中止・延期も予想出来たはず。