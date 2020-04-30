Японские фанаты требуют забрать фигуристку Медведеву из страны

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Японские фанаты требуют забрать двукратную серебряную призерку Олимпийских игр в Пхенчхане Евгению Медведеву из страны.

Один из пользователей Twitter опубликовал заявление в адрес посольства России, чтобы оно поспособствовало возвращению своей гражданки на родину.

«Японцы не ждали здесь Медведеву. Я бы не смог позволить себе тренироваться на закрытом катке в другой стране. Японцы в ярости из-за поведения Медведевой. Заберите ее из страны», — говорится в посте.

Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала о тренировках российской фигуристки Евгении Медведевой в Японии