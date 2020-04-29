Клубы АПЛ намерены вернуться к тренировкам 11 мая
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Клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) намерены вернуться к тренировкам 11 мая. Об этом сообщает The Telegraph.
Стоит отметить, что некоторые команды могут возобновить тренировочные занятия в небольших группах на неделю раньше, чтобы лучше подготовиться к рестарту чемпионата.
Ожидается, что сезон возобновится 8 июня. Более подробно этот вопрос будет обсуждаться на специальном собрании, которое состоится 1 мая.
Ранее сообщалось, что клубы АПЛ негативно отреагировали на предложение Футбольной ассоциации Англии (FA) использовать «Уэмбли» и национальный футбольный центр «Сент Джордж Парк» в качестве нейтральных полей для завершения национального сезона.