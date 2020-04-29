Во Франции хотят продолжить футбольный сезон в новом формате

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Президент «Лиона» Жан-Мишель Ола поделился мнением о досрочном завершении сезона во французском футболе из-за пандемии коронавируса COVID-19. По словам функционера, чиновникам стоит рассмотреть вариант с продолжением Лиги 1, но в ином формате, который не имел бы риска о распространении вируса. Досрочное же завершение сезона может поспособствовать возникновению конфликта лиги с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который рекомендовал продолжить чемпионат. Об этом сообщает Sport24.

«Я внимательно читал указания УЕФА, где хотели, чтобы мы закончили все соревнования, даже пускай в меньшем формате, но в августе. Поэтому я считаю, что есть альтернативный способ завершить этот сезон — серия плей-офф для команд из верхней и нижней частей турнирной таблицы. Это можно было бы организовать в августе или даже в июле без зрителей. Нам не нужно спешить. Я говорю себе, что, возможно, с правилами о смягчении карантинных мер, сезон еще можно завершить», — цитирует Ола L'Equipe.

28 апреля премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил о невозможности проведения массовых и спортивных мероприятий в ближайшие месяцы из-за пандемии коронавируса COVID-19. Позднее во французской федерации футбола (FFF) сообщили о досрочном завершении текущего сезона. Ранее сообщалось, что официально о досрочном завершении сезона во Франции будет объявлено 30 апреля.