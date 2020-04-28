Экс-директор «Динамо» рассказал о том, как Каррера мог возглавить клуб
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Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук рассказал о том, что экс-наставник столичного «Спартака» Массимо Каррера мог возглавить бело-голубых. Об этом сообщает «Чемпионат».
По его словам, 53-летний итальянский специалист несколько раз предлагался руководству клуба в качестве потенциального главного тренера.
Также Орещук развеял слухи о том, что во время работы Дмитрия Хохлова на его место претендовал Курбан Бердыев.
Ранее сообщалось, что нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро не понимает критиков игры форварда каталонской «Барселоны» Лионеля Месси в сборной Аргентины.