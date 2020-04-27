Хавбек «Сочи» Нобоа объявил предварительную дату начала тренировок

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Полузащитник футбольного клуба «Сочи» Кристиан Нобоа объявил предварительную дату начала тренировок, приостановленных из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, подготовка к возобновлению сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) может начаться после первой недели мая.

«Пока мы готовимся, стараемся не набрать лишних килограммов. Может быть, тренировки начнутся в мае, но это не точно. Реально этого никто не знает», — сказал Нобоа.

Ранее сообщалось, что полузащитник сборной Польши Мачей Рыбус с большой вероятностью покинет московский «Локомотив» по окончании нынешнего сезона.