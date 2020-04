Опубликованы фотографии новой домашней формы «Атлетико»

Опубликованы фотографии новой домашней формы мадридского «Атлетико» на предстоящий сезон. Об этом сообщает Footy Headlines.

Комплект выполнен в традиционных красно-белых цветах с вертикальными полосами на груди, а также с синим воротником.

В новой редакции полосы джерси выполнены в виде мазков кисти. Ожидается, что в продажу форма поступит летом.

Ранее сообщалось, что командам Английской премьер-лиги (АПЛ) могут разрешить делать по пять замен за матч после возобновления сезона.

