Опубликованы фотографии новой домашней формы «Атлетико»

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Опубликованы фотографии новой домашней формы мадридского «Атлетико» на предстоящий сезон. Об этом сообщает Footy Headlines.

Комплект выполнен в традиционных красно-белых цветах с вертикальными полосами на груди, а также с синим воротником.

В новой редакции полосы джерси выполнены в виде мазков кисти. Ожидается, что в продажу форма поступит летом.

Ранее сообщалось, что командам Английской премьер-лиги (АПЛ) могут разрешить делать по пять замен за матч после возобновления сезона.