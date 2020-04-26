Глава СБР рассказал, как допинг мог попасть в организм Логинова
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Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев поделился мнением о том, как допинг мог попасть в организм Александра Логинова.
В 2013 году в пробе спортсмена был обнаружен эритропоэтин.
«Есть профессиональные доктора, которые этим занимаются. Были вот у нас врачи Дмитриевы. Они могли сказать, что сделают Логинову укол аскорбинки, чтобы он не заболел. Или ещё что-нибудь такое. Александр мог и не знать про допинг», — цитирует Драчева RT.
Ранее биатлонист сборной Швеции Себастьян Самуэльссон поделился мнением о ситуации, в которую попал Логинов на чемпионате мира в итальянском Антхольце.