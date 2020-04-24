Глава UFC рассказал о причинах отмены боя Хабиба

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Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал о причинах, из-за которых российский чемпион промоушена в легком весе Хабиб Нурмагомедов не смог выступить на турнире турнир UFC 249.

«Так получилось, что Нурмагомедов оказался в ситуации, из-за которой его отправили назад в Россию. Он этого не хотел, и это не выбор Хабиба, но так случилось. Тут никто не виноват», — цитирует Уайта RT.

Ранее функционер заявил, что Нурмагомедов вернется в октагон в сентябре или октябре.