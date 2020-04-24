Горлукович сравнил игру «Спартака» в обороне при Тедеско и Каррере

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Бывший защитник московского «Спартака» Сергей Горлукович сравнил игру красно-белых в обороне при Доменико Тедеско и Массимо Каррере, выигравшем чемпионский титул в 2017 году. Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, итальянский тренер ставил более надежную игру в финальной трети поля для своих подопечных.

«Ясное дело, что футбола без ошибок не бывает. Но их количество просто зашкаливает — жди беды. И Тедеско не может этого не видеть. Мне кажется, что при Каррере в защите «Спартак» действовал надежнее», — сказал Горлукович.

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