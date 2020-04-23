Тарасова: надеюсь, спортсмены начнут тренировки на льду через две недели
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала ситуацию с коронавирусом, передает сайт Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
Напомним, в марте из-за пандемии в стране закрыли все катки. Спортсмены не имеют возможности тренироваться на льду.
«Если через две недели пик заболевания пройдет, то я надеюсь, что катки откроют, а спортсмены возобновят тренировочный процесс на льду. Но сначала необходимо всех наших фигуристов проверить на инфекцию. Наши соперники работают в полном объеме. Сейчас не получится форсировать подготовку. Нужно очень грамотно ко всему подходить», — сказала Тарасова.
Ранее Алина Загитова показала тренировку во время самоизоляции.