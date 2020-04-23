Тарасова: надеюсь, спортсмены начнут тренировки на льду через две недели

<img src="//img.gazeta.ru/files3/700/12868700/RIAN_6073164.HR-pic905-895x505-12509.jpg">

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала ситуацию с коронавирусом, передает сайт Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Напомним, в марте из-за пандемии в стране закрыли все катки. Спортсмены не имеют возможности тренироваться на льду.

«Если через две недели пик заболевания пройдет, то я надеюсь, что катки откроют, а спортсмены возобновят тренировочный процесс на льду. Но сначала необходимо всех наших фигуристов проверить на инфекцию. Наши соперники работают в полном объеме. Сейчас не получится форсировать подготовку. Нужно очень грамотно ко всему подходить», — сказала Тарасова.

Ранее Алина Загитова показала тренировку во время самоизоляции.