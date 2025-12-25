Беглов ответил на критику новогоднего оформления Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отреагировал на критические замечания по поводу новогоднего оформления города, предложив недовольным гражданам «прийти и помочь». Свои соображения по этому вопросу политик высказал в беседе с журналистом Александром Юнашевым.

«Первый раз слышу, что плохо украсили. Украсили хорошо, как полагается, со своим петербургским характером. Мы не просто украшаем город, а тематически. У нас самая большая ёлка в России — 30 метров», – заявил Беглов.

Как отметил Юнашев, губернатор относится к критике с философским спокойствием.

«Недовольства всегда есть, надо же себя показать. Недовольны — пусть приходят и помогают тогда. Дают предложения, какие нужны украшения. Критиковать всегда легко, делать — сложнее», – резюмировал Беглов.

