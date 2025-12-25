СМИ сообщают об исчезновении экс-депутата Госдумы в Москве

Бывший депутат Госдумы Николай Герасименко пропал в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По информации журналистов, накануне Герасименко вышел на прогулку со своей собакой породы акита-ину по кличке Кей и до настоящего момента не вернулся. Как пишет 112, мужчину разыскивают волонтеры, его ориентировка размещена на сайтах поиска пропавших людей.

В 2019 году Герасименко за рулем своего «лексуса» сбил мотоциклиста на Крупской улице. После этого его лишили депутатской неприкосновенности.

До этого россиянин был задержан и пропал после возвращения из Молдовы, где он жил несколько лет. По словам дочери 56-летнего Игоря К., ее отец родом из Севастополя и 10 лет назад получил российское гражданство. В 2018 году он переехал из Крыма в Киев, а после начала СВО — в Молдову. Этой осенью мужчина принял решение вернуться в Россию. 3 сентября он прилетел в Сочи, где был задержан, после чего перестал выходить на связь.

