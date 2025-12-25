Сбер может начать выдавать кредиты в палладии и других драгметаллах

В Сбере отметили рост спроса на кредитование в драгоценных металлах

Сбер рассматривает возможность выдачи кредитов предприятиям в палладии и других драгоценных металлах. Об этом сообщил заместитель председателя правления банка Анатолий Попов в интервью ТАСС.

По его словам, в условиях высоких рублевых ставок и ограниченной валютной ликвидности с начала 2024 года производители драгметаллов проявляют повышенный интерес к кредитованию в физическом металле.

«Помимо кредитования в золоте, ставшего уже классическим инструментом, в этом году банк выдал первые кредиты в серебре и платине. Банк сформировал портфель кредитов в драгметаллах в объеме более 200 млрд рублей. Сейчас мы смотрим в сторону кредитования и в других металлах — например в палладии», — отметил Попов.

Особенность таких продуктов заключается в том, что заем предоставляется не в денежной валюте, а в граммах металла, уточнил зампред правления Сбера.

«В серебре, например, мы выдали 65 тонн металла. Погашать такой кредит клиент может поставкой банку физического металла или денежными средствами», — рассказал он.

Попов подчеркнул, что Сбер намерен расширять спектр альтернативных финансовых инструментов для клиентов, отвечая на изменяющиеся рыночные условия.