Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя решение Евросоюза (ЕС) предоставить Украине кредит на €90 млрд, заявила, что Брюссель предпочитает поддерживать «бойню». Трансляция брифинга доступна в соцсети «ВКонтакте».

По словам Захаровой, «просвещенная» Европа, регулярно говорящая о необходимости мирного урегулирования, могла бы направить средства на экономическое развитие Украины.

«Да, с учетом того, что они сами и разрушили государственность Украины, но нет. Это в планы Евросоюза как верхушки брюссельской бюрократии не входит. Им нужна бойня», — сказала дипломат.

19 декабря глава Евросовета Антониу Кошта по итогам саммита в Брюсселе сообщил о решении ЕС выдать Украине кредит в размере €90 млрд за счет европейского бюджета, а не замороженных активов РФ, как планировалось ранее. Ожидается, что эти деньги пойдут на покрытие неотложных финансовых потребностей страны в ближайшие два года. Киев будет возвращать их только после завершения конфликта и при условии, что Москва выплатит репарации. При этом Евросоюз, как подчеркнул Кошта, оставил за собой право использовать российские средства для погашения задолженности Украины.

Ранее СМИ сообщили, что кредит Киеву обойдется налогоплательщикам ЕС в €3 млрд в год.