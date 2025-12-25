Фигурантам дела о теракте в «Крокусе» продлили арест

Суд продлил срок ареста всем фигурантам дела о теракте в «Крокусе»

Второй западный окружной военный суд продлил срок ареста всем фигурантам уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом пишет РИА Новости.

«Срок стражи всем подсудимым продлен до 7 апреля 2026 года», — сообщил собеседник агентства.

Следующее заседание по делу пройдет 12 января 2026 года. Обвинение закончило представлять свои доказательства в декабре.

Всего на скамье подсудимых находятся 19 человек, 13 из них обвиняются в терроризме, остальные — в содействии террористической деятельности.

В начале августа Второй западный окружной военный суд начал рассматривать уголовное дело о теракте в «Крокусе» по существу, процесс проходит в закрытом режиме.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта прошлого года. Вооруженные преступники открыли огонь по посетителям концертного зала и устроили поджог. По информации Следственного комитета, пострадали 609 человек, 149 человек спасти не удалось, один числится пропавшим без вести.

Ранее суд рассмотрел гражданский иск пострадавших при нападении на «Крокус».