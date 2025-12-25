На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач объяснила причину временной глухоты после оргазма

Metro: глухота после оргазма возникает из-за оттока крови от улитки
Shutterstock/Yurii_Yarema

Кратковременная потеря слуха или ощущение «заложенности» ушей после оргазма возникает из-за оттока крови от улитки — органе слуха, расположенном во внутреннем ухе. Другой причиной может быть изменение «нейронной модуляции» мозга. Об этом изданию рассказала британский эксперт по сексуальному здоровью Сара Мулиндва.

По словам специалиста, ухудшение слуха после оргазма может возникать как у мужчин, так и у женщин. Этот феномен называется транзиторным шумом в ушах и происходит из-за изменения давления во внутреннем ухе. Обычно слуховое восприятие возвращается к норме через несколько минут.

«Оргазм вызывает скачок частоты сердечных сокращений и артериального давления, что может нарушить хрупкий баланс давления. Это может исказить процесс обработки звука. Во время секса кровь естественным образом отливает от верхней половины тела, что приводит к эффекту «домино», — поясняет Мулиндва.

Кроме того, временная потеря слуха может быть вызвана нейронной модуляцией или «перегрузкой мозга».

«Во время оргазма ваш мозг активно работает, вырабатывая дофамин, окситоцин и другие гормоны. В процессе он может временно снижать активность в областях, отвечающих за слух, отдавая приоритет участкам, связанным с системой вознаграждения», — добавила эксперт.

Мулиндва также объяснила, что такие изменения в работе слуховой системы длятся не дольше пяти минут. При возникновении головокружения, звона в ушах или потери равновесия эксперт рекомендует обратиться к врачу. В этом случае временная глухота и другие симптомы могут указывать на гипертонию.

Ранее врач рассказал, почему цистит часто развивается после секса.

