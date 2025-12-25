Жители Ровненской области Украины, вооруженные ломом, напали на сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, военного комиссариата). Об этом сообщило оперативное командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Запад» в Telegram-канале.

«Во время выполнения служебных обязанностей группа оповещения Сарненского районного ТЦК подверглась нападению со стороны агрессивно настроенных граждан Украины мобилизационного возраста», — говорится в заявлении.

Из него следует, что во время потасовки жители применили лом. В результате один из сотрудников военного комиссариата получил тяжелые травмы. У него диагностировали ушибы обоих легких и перелом ребра.

«Сейчас его состояние медики оценивают как тяжелое, ему оказывается необходимая помощь», — подчеркнуло оперативное командование.

18 декабря издание «Страна.ua» со ссылкой на Национальную полицию Украины написало, что в Одессе три сотрудника ТЦК избили полицейского. По информации журналистов, участковый доставил в территориальный центр комплектования мужчину, подлежащего мобилизации. Однако сотрудники военного комиссариата «начали проявлять агрессию» к стражу порядка, в том числе с использованием обсценной лексики. Тогда правоохранитель сделал замечание представителям ТЦК, а они устроили драку. Впоследствии агрессоров заключили под стражу.

Ранее на Украине мужчина напал с топором на сотрудника ТЦК.