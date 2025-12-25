На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мурашко рассказал, как отметить Новый год без вреда для здоровья

Мурашко посоветовал отказаться от алкоголя на Новый год и не переедать
RossHelen/Shutterstock/FOTODOM

Во время празднования Нового года нужно отказаться от алкоголя, не переедать и контролировать артериальное давление. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко журналисту Life Александру Юнашеву.

«Особенно те люди, у которых помимо высоких цифр артериального давления есть нарушения ритма — для них алкоголь вообще не очень полезен», — сказал он.

По словам министра, по этой причине врачи в новогодние дни наблюдают очень большое количество людей с такими заболеваниями.

«После употребления даже небольших доз алкоголя поступают в больницы, бывает даже фатально», — добавил Мурашко.

До этого стало известно, что большинство россиян планируют приготовить оливье для предстоящего новогоднего застолья в этом году. Они признались, что не представляют праздник без этого блюда.

Согласно результатам исследования, 71% респондентов хотят поставить на праздничный стол оливье. Однако другие 27% участников опроса решили отказаться от оливье в этом году. Респонденты признались, что салат им уже надоел.

Ранее стало известно, сколько россиян планируют покупку живой елки на Новый год.

