Мурашко рассказал, как отметить Новый год без вреда для здоровья

Мурашко посоветовал отказаться от алкоголя на Новый год и не переедать

Во время празднования Нового года нужно отказаться от алкоголя, не переедать и контролировать артериальное давление. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко журналисту Life Александру Юнашеву.

«Особенно те люди, у которых помимо высоких цифр артериального давления есть нарушения ритма — для них алкоголь вообще не очень полезен», — сказал он.

По словам министра, по этой причине врачи в новогодние дни наблюдают очень большое количество людей с такими заболеваниями.

«После употребления даже небольших доз алкоголя поступают в больницы, бывает даже фатально», — добавил Мурашко.

