В России отвергли возможность окончания конфликта на Украине за 90 дней

Конфликт на Украине не закончится в течение 90 дней, как это предсказал американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог Сергей Маркелов.

«Думаю, что 2026 год ничего не решит, потому что есть ключевые параметры, которые на сегодня не прорабатываются от слова совсем. Это в первую очередь вопрос о территории Донбасса. Именно потому, что украинская сторона предпочитает не касаться самого больного, переговорный процесс идет так долго,» — сказал политолог.

По его мнению, даже в Вашингтоне начали понимать, что быстрого решения не будет. Об этом говорит изменение риторики Трампа, который стал более сдержанным в заявлениях, добавил Маркелов.

«Даты и привязки к определенным дням появляются потому, что это излюбленный американский политтехнологический прием, когда политическое действие связывают с естественным событием. То есть, когда естественное событие становится паровозом, который тянет политические успехи,» — пояснил политолог.

Американский постпред при НАТО в эфире Fox News заявил, что в Вашингтоне США считают, что конфликт на Украине может быть завершен в ближайшие 90 дней.

«Если он (конфликт. — «Газета.Ru») и закончится, то это будет сделано в течение следующих 90 дней», — сказал Уитакер.

Ранее в России увидели британский след в произошедших в Москве взрывах.