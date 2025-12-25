Последние кадры жизни: на видео попало, как Алентова выходит из такси

На видео попало, как Алентова выходила из такси за несколько часов до смерти

Перед своей смертью Вера Алентова приехала на такси на прощание с актером Анатолием Лобоцким. Кадры ее прибытия появились в социальных сетях.

На опубликованном видео заметно, как актриса выходит из остановившегося автомобиля такси и направляется в здание с цветами в руках. На записи также видно, как она жестом просит людей освободить ей проход, после чего поднимается по ступенькам в зал.

Telegram-канал Msk1.ru сообщил, что Алентовой стало плохо на церемонии прощания. Актрису вынесли на носилках в скорую помощь.

Вера Алентова (урожденная Быкова) родилась 21 февраля 1942 года в Котласе в семье актеров. После ранней смерти отца вместе с матерью жила в разных городах СССР, школу окончила в Барнауле.

Свой первый театральный сезон отработала в Орске, а в 1961 году переехала в Москву, где поступила в школу-студию МХАТ и окончила ее в 1965 году. В том же году была принята в труппу Московского драматического театра имени Пушкина, где служила всю жизнь.

В кино дебютировала в 1965 году. Всесоюзную славу Алентовой принесла главная роль в фильме «Москва слезам не верит» (1979), удостоенном «Оскара».

С 2009 года вместе с мужем Владимиром Меньшовым руководила актерско-режиссерской мастерской во ВГИКе.

