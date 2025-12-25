На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Последние кадры жизни: на видео попало, как Алентова выходит из такси

На видео попало, как Алентова выходила из такси за несколько часов до смерти
true
true
true

Перед своей смертью Вера Алентова приехала на такси на прощание с актером Анатолием Лобоцким. Кадры ее прибытия появились в социальных сетях.

На опубликованном видео заметно, как актриса выходит из остановившегося автомобиля такси и направляется в здание с цветами в руках. На записи также видно, как она жестом просит людей освободить ей проход, после чего поднимается по ступенькам в зал.

Telegram-канал Msk1.ru сообщил, что Алентовой стало плохо на церемонии прощания. Актрису вынесли на носилках в скорую помощь.

Вера Алентова (урожденная Быкова) родилась 21 февраля 1942 года в Котласе в семье актеров. После ранней смерти отца вместе с матерью жила в разных городах СССР, школу окончила в Барнауле.

Свой первый театральный сезон отработала в Орске, а в 1961 году переехала в Москву, где поступила в школу-студию МХАТ и окончила ее в 1965 году. В том же году была принята в труппу Московского драматического театра имени Пушкина, где служила всю жизнь.

В кино дебютировала в 1965 году. Всесоюзную славу Алентовой принесла главная роль в фильме «Москва слезам не верит» (1979), удостоенном «Оскара».

С 2009 года вместе с мужем Владимиром Меньшовым руководила актерско-режиссерской мастерской во ВГИКе.

Ранее житель Подмосковья умер, потому что скорая не смогла подъехать к его дому.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Искусственный снег в спреях может навредить людям и животным. Как использовать его безопасно
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами