В Ростехе анонсировали оснащение военных самолетов двигателем пятого поколения

Глава Ростеха Сергей Чемезов заявил журналистам, что почти все военные самолеты будут оснащены перспективным двигателем пятого поколения. Об этом сообщает РИА НовостиТАСС.

Перед заседанием Государственного совета, посвященного подготовке кадров для российской экономики, он заявил, что этот двигатель в дальнейшем планируется устанавливать на все самолеты Су-30, Су-35 и Су-57, то есть он будет многофункциональным и предназначенным фактически для всей российской военной авиации.

Новость дополняется.