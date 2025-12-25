На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Ростехе анонсировали оснащение военных самолетов двигателем пятого поколения

Чемезов заявил, что двигатель пятого поколения позволит увеличить скорость Су-57
Партия «Единая Россия»

Глава Ростеха Сергей Чемезов заявил журналистам, что почти все военные самолеты будут оснащены перспективным двигателем пятого поколения. Об этом сообщает РИА НовостиТАСС.

Перед заседанием Государственного совета, посвященного подготовке кадров для российской экономики, он заявил, что этот двигатель в дальнейшем планируется устанавливать на все самолеты Су-30, Су-35 и Су-57, то есть он будет многофункциональным и предназначенным фактически для всей российской военной авиации.

Новость дополняется.

