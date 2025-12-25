На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Минтрансе рассказали, когда могут появиться полностью беспилотные трамваи

Минтранс: полностью беспилотные трамваи могут появиться в РФ в ближайшее время
true
true
true
close
Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Технология использования беспилотных трамваев пятого уровня автономности, которые работают полностью без водителя, могут появиться в России в достаточно короткие сроки. Об этом заявил в интервью телеканалу «Россия-24» министр транспорта РФ Андрей Никитин.

По его словам, в этом вопросе не стоит торопиться, необходимо «накатывать километры и смотреть», как работает искусственный интеллект.

«Мы же все хотим, чтобы искусственный интеллект работал в наших с вами интересах. Там есть вопрос кибербезопасности. <…> Поэтому мы очень спокойно и плавномерно, совместно с коллегами из Минпрома эти все вопросы проходим», — отметил Никитин.

Он подчеркнул, что главное в этом вопросе — безопасность людей, поэтому необходимо тщательно подходить к вопросу работы искусственного интеллекта и не создавать риски для пассажиров.

Министр подчеркнул, что Россия входит в топ-3 по развитию беспилотных технологий, а где-то и «опережает весь мир».

4 сентября в Москве начато движение первого в России полностью беспилотного трамвая в маршрутном режиме с пассажирами. Инновационный городской транспорт на основе модели «Львенок-Москва» курсирует по маршруту №10 от улицы Кулакова до станции метро «Щукинская» и обратно‎, за первый день он выполнил восемь рейсов и перевез 350 пассажиров, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Сообщается, что транспорт оборудован лидарами, радарами и камерами. Они обеспечивают обзор на 360 градусов, «видят» объекты на расстоянии 200 м и работают в любую погоду.

Ранее Собянин рассказал, что в 2026 году в Москве начнут тестировать первый беспилотный поезд

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Искусственный снег в спреях может навредить людям и животным. Как использовать его безопасно
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами