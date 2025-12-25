В России создали «умный» материал для восстановления костей

Вероятность переломов после 50 лет высока: с ними в будущем сталкивается около половины женщин и каждый пятый мужчина. В таких случаях организму часто требуется имплантат — временный каркас, который поможет кости восстановиться. Ученые Пермского Политеха разработали методику получения высокопористого материала на основе фосфатов магния, который может ускорить заживление и одновременно служить контейнером для лекарств. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Сегодня в клинической практике чаще всего применяют имплантаты на основе фосфатов кальция. Они выполняют роль механической опоры, но рассасываются очень медленно — иногда годами — и практически не участвуют в биологических процессах восстановления. Альтернативой считаются фосфаты магния: они растворяются быстрее и выделяют ионы магния, которые стимулируют рост костной ткани и сосудов именно в зоне повреждения.

Пермские исследователи предложили оригинальный способ синтеза струвита — соединения, содержащего магний и фосфор. При термической обработке из него удаляются вода и аммиак, а внутри материала формируется развитая система нанопор. В отличие от традиционных методов, новая технология позволяет получить по-настоящему пористую структуру, пригодную для медицинских имплантатов.

Полученный материал обладает внутренней поверхностью 266 квадратных метров на грамм и большим объемом пор. Это делает его одновременно удобным каркасом для прорастания клеток и «умным» резервуаром для лекарств: антибиотиков или факторов роста, которые будут высвобождаться постепенно, прямо в зоне перелома.

«Большая площадь поверхности дает клеткам тысячи точек для закрепления и ускоряет срастание имплантата с костью. А развитая пористая структура позволяет использовать материал как контейнер для длительной доставки лекарств, снижая необходимость в таблетках и уколах», — пояснила доцент кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ Ирина Пермякова.

Разработка открывает путь к созданию в России нового поколения биоразлагаемых костных имплантатов. Такие материалы смогут не просто замещать утраченный фрагмент кости, а активно управлять процессом восстановления, повышая эффективность лечения переломов, остеопороза и последствий сложных хирургических вмешательств.

Ранее в России научились предсказывать профессиональные заболевания с точностью до 89%.