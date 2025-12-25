На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лавров проведет итоговую пресс-конференцию в январе

Лавров проведет пресс-конференцию для российских и иностранных СМИ в январе
true
true
true
close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в января проведет итоговую пресс-конференцию для российских и иностранных СМИ. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

По ее словам, пресс-конференция запланирована на вторую половину января, предположительно, на конец месяца.

Захарова отметила, что в ходе мероприятия будут подведены все важнейшие итоги 2025 года. Точная дата пресс-конференции будет объявлена МИД в начале январе. Также ведомство опубликует сообщение с возможностью для СМИ аккредитоваться.

19 декабря состоялась итоговая пресс-конференция с президентом Владимиром Путиным, совмещенная с прямой линией. В течение четырех часов глава государства ответил более чем на 80 вопросов журналистов и граждан. Всего поступило более 3 млн обращений. Главными темами стали специальная военная операция и урегулирование конфликта на Украине. Главные заявления Путина — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что «Итоги года» с Путиным по ТВ собрали 16,3 млн зрителей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Искусственный снег в спреях может навредить людям и животным. Как использовать его безопасно
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами