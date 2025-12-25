Лавров проведет итоговую пресс-конференцию в январе

Лавров проведет пресс-конференцию для российских и иностранных СМИ в январе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в января проведет итоговую пресс-конференцию для российских и иностранных СМИ. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

По ее словам, пресс-конференция запланирована на вторую половину января, предположительно, на конец месяца.

Захарова отметила, что в ходе мероприятия будут подведены все важнейшие итоги 2025 года. Точная дата пресс-конференции будет объявлена МИД в начале январе. Также ведомство опубликует сообщение с возможностью для СМИ аккредитоваться.

19 декабря состоялась итоговая пресс-конференция с президентом Владимиром Путиным, совмещенная с прямой линией. В течение четырех часов глава государства ответил более чем на 80 вопросов журналистов и граждан. Всего поступило более 3 млн обращений. Главными темами стали специальная военная операция и урегулирование конфликта на Украине. Главные заявления Путина — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что «Итоги года» с Путиным по ТВ собрали 16,3 млн зрителей.