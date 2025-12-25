На Украине силовикам поручили выдать в начале 2026 года 2 млн повесток, что будет фактически означать всеобщую мобилизацию. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.

«Появились сообщения, что силовикам на Украине поставлена задача максимально закрутить гайки и в начале уже 2026 года выписать порядка 2 млн повесток. На практике это будет просто равносильно всеобщей мобилизации на Украине», — сказала дипломат.

23 декабря депутат Верховной рады Сергей Бабак заявил, что парламент намерен ограничить возможность уклонения от мобилизации под предлогом получения образования. По его словам, в Раде совместно с комитетом по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки ведется работа по пересмотру действующих правил, чтобы закрыть лазейки для уклонения от воинской службы.

20 декабря глава ГУР Украины Кирилл Буданов заявил, что проблемы с мобилизацией в республике возникли из-за внутренних просчетов, роль России в этом переоценена. Он подчеркнул, что все делалось изнутри страны, «иногда осмысленно» из-за амбиций «определенных людей», иногда «необдуманно».

Ранее на Украине принудительную мобилизацию стали проводить вместе с цыганами.