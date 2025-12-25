На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин похвалил умение людей работать в команде

Путин: командная работа станет главным критерием в конкурсе «Лидеры России»
Президент России Владимир Путин в ходе заседания Государственного совета похвалил умение людей работать в команде. По его словам, именно это качество сегодня становится конкурентным преимуществом, сообщается на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что неслучайно в новом сезоне конкурса «Лидеры России» заявки на участие подаются не от одного конкретного человека, а в составе команды единомышленников. Готовность конкурсантов работать в команде будет оцениваться прежде всего, предупредил президент.

Напомним, первый сезон конкурса проходил 2020 по 2021 год. По итогам первого сезона два человека стали сенаторами РФ, 18 человек – депутатами Госдумы, а еще трое вошли в региональные парламенты.

В ноябре секретарь генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев заявлял, что конкурс «Лидеры России» дает возможность провести отбор людей с управленческим потенциалом, выстроить системную работу по поиску и обучению кадров для политической и управленческой сфер.

Ранее наставничество назвали значимой частью конкурса «Лидеры России. Политика».

