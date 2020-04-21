«Реал» выразил соболезнования «Локомотиву» из-за смерти воспитанника

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Мадридский «Реал» выразил соболезнования столичному «Локомотиву» из-за смерти воспитанника Иннокентия Самохвалова. Соответствующий пост был опубликован в Twitter.

«Наш клуб выражает искренние соболезнования родным и близким футболиста, а также его клубу и всем фанатам «железнодорожников», — говорится в посте.

Отметим, что Самохвалову было всего 22 года.

Ранее сообщалось, что gрезидент ивановского «Текстильщика» Юрий Ермаков прокомментировал смерть футболиста московской «Казанки» Иннокентия Самохвалова.