«Реал» выразил соболезнования «Локомотиву» из-за смерти воспитанника

Мадридский «Реал» выразил соболезнования столичному «Локомотиву» из-за смерти воспитанника Иннокентия Самохвалова. Соответствующий пост был опубликован в Twitter.

«Наш клуб выражает искренние соболезнования родным и близким футболиста, а также его клубу и всем фанатам «железнодорожников», — говорится в посте.

Отметим, что Самохвалову было всего 22 года.

Ранее сообщалось, что gрезидент ивановского «Текстильщика» Юрий Ермаков прокомментировал смерть футболиста московской «Казанки» Иннокентия Самохвалова.

Real Madrid C. F. is deeply saddened by the death of @fclokomotiv_eng player Innokentiy Samokhvalov. Our club wishes to convey its condolences to his family, his club and its staff, his friends and all Lokomotiv fans.#RealMadrid