Москвичам предложили заработать на водителях скорой помощи

«Мосавтосантранс» запустил акцию «Приведи друга», в рамках которой предлагается привести своего знакомого работать в скорую помощь и получить около 5 тыс. рублей в качестве вознаграждения. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Акцию, которую водители скорой уже прозвали «потеряй своих друзей», запустили, чтобы решить проблему нехватки водителей из-за большого недокомплекта сотрудников», — говорится в публикации.

В инициативе могут поучаствовать водители, которые уже работают «скорой». При этом отмечается, что вознаграждение в 5 тыс. рублей облагается налогами — по итогу удастся получить только 4350 рублей. Кроме того, новый работник должен идеально отработать 15 смен.

В комментариях пользователи раскритиковали акцию, отмечая, что они «друзьями не торгуют».

До этого очевидцы аварии в Белгороде, где легковой автомобиль влетел в машину скорой помощи, рассказали подробности происшествия. По словам белгородки Анастасии, проезжая место аварии она видела, что водитель скорой помощи остался жив — спасатели доставали его из машины. Другая очевидица ДТП Елена сообщила, что в скорой помощи перевозили раненых солдат. Женщина вызвала на место происшествия спасательные службы. Она отметила, что скорые регулярно возят по этому маршруту военных и им всегда уступают дорогу.

Ранее сообщалось, что Минтранс планирует ужесточить требования к парковке электромобилей.