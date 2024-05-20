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И. о. президента Ирана высказался об отношениях с Россией

Вице-президент Ирана Мохбер: Тегеран настроен на развитие отношений с Москвой

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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Тегеран настроен и дальше развивать отношения с Москвой, заявил вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер, который в настоящее время исполняет обязанности главы исполнительной власти Исламской республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim.

«Мы будем добиваться непрерывного прогресса [в отношениях] Тегерана и Москвы через углубление сотрудничества между нашими странами», — сказал и. о. президента.

В телефонном разговоре с Мохбером президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью своего иранского коллеги Эбрахима Раиси и других государственных деятелей. По словам Путина, Раиси был надежным партнером РФ, который внес большой вклад в укрепление связей между Тегераном и Москвой.

Во время беседы Мохбер и российский лидер договорились и дальше развивать взаимодействие Ирана и РФ.

19 мая вертолет с президентом Ирана потерпел крушение. На борту было восемь человек, в том числе глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, имам мечети Тебриза Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем и губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати. Подробнее об обстоятельствах гибели Раиси и других иранских чиновников — в материале «Газеты.Ru».

Ранее НАТО выразило соболезнования Ирану в связи с гибелью президента.

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