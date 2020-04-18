Кутепов прокомментировал уход Шюррле из «Спартака»

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Футболист московского «Спартака» Илья Кутепов прокомментировал уход Андре Шюррле из команды, передает «Матч ТВ».

Напомним, права на немецкого футболиста принадлежат дортмундской «Боруссии».

«Андре очень долго лечился, а сейчас все остановилось из-за коронавируса. Думаю, руководство все обсудило с ним. Считаю, что в команде это воспримут спокойно», — заявил Кутепов.

В текущем сезоне Шюррле провел 18 матчей, забив два мяча.

Сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) приостановлен до 31 мая.



Ранее бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов высказался об уходе Шюррле.