Кутепов прокомментировал уход Шюррле из «Спартака»
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Футболист московского «Спартака» Илья Кутепов прокомментировал уход Андре Шюррле из команды, передает «Матч ТВ».
Напомним, права на немецкого футболиста принадлежат дортмундской «Боруссии».
«Андре очень долго лечился, а сейчас все остановилось из-за коронавируса. Думаю, руководство все обсудило с ним. Считаю, что в команде это воспримут спокойно», — заявил Кутепов.
В текущем сезоне Шюррле провел 18 матчей, забив два мяча.
Сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) приостановлен до 31 мая.
Ранее бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов высказался об уходе Шюррле.