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Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук ответил на вопрос о своем будущем, передает Cam and Strick Podcast.

Спортсмен, который в конце февраля перешел из «Монреаль Канадиенс» в «Вашингтон» заявил, что пока еще готов и хочет играть. При этом он усердно тренируется на карантине, который был объявлен из-за пандемии коронавируса, и старается держать себя в форме.

«Я готов к игре. Я голоден и хочу играть. Хоккей — это то, что доставляет удовольствие. Как только это станет работой, я буду готов», — заявил он.

Ранее сообщалось, что Ковальчук оценил шансы «Вашингтона» выиграть Кубок Стэнли.