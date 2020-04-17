«Валенсия» договорилась с футболистами о снижении зарплат

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Испанская «Валенсия» договорилась с футболистами о снижении зарплат из-за коронавируса, сообщает AS.

Отмечается, что футболисты «летучих мышей» согласились урезать свои выплаты на 18 процентов. Данные меры коснутся всех сотрудников клуба, в том числе тренеров и президента.

Напомним, цвета испанской команды защищает россиянин Денис Черышев.

Во всем мире продолжается пандемия коронавируса. В Европе приостановлены все футбольные турниры, кроме чемпионата Белоруссии.

Ранее Черышев объяснил, почему нарушил карантин .