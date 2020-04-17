<img src="//img.gazeta.ru/files3/147/12997147/2020-02-19T215806Z_835439130_RC2X3F9VMYBJ_RTRMADP_3_SOCCER-CHAMPIONS-ATT-VAL-REPORT-pic905-895x505-20212.jpg">

Испанская «Валенсия» договорилась с футболистами о снижении зарплат из-за коронавируса, сообщает AS.

Отмечается, что футболисты «летучих мышей» согласились урезать свои выплаты на 18 процентов. Данные меры коснутся всех сотрудников клуба, в том числе тренеров и президента.

Напомним, цвета испанской команды защищает россиянин Денис Черышев.



Во всем мире продолжается пандемия коронавируса. В Европе приостановлены все футбольные турниры, кроме чемпионата Белоруссии.

Ранее Черышев объяснил, почему нарушил карантин .