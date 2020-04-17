Гурцкая заявил, что «Краснодар» хотел арендовать Икарди у «ПСЖ»

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Известный футбольный агент Тимур Гурцкая заявил, что «Краснодар» хотел арендовать нападающего Мауро Икарди у французского «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает Sport24.

По его словам, «южане» всерьез рассуждали о совершении данной сделки.

«Да, у них была такая идея. Видимо, они хотели осчастливить Икарди, а он дурак, не понял, что его счастье в «Краснодаре», — заявил Гурцкая.

Ранее сообщалось, что бывший защитник миланского «Интера» и сборной Италии Марко Матерацци рассказал о реакции соотечественников после инцидента с лидером национальной команды Франции Зинедином Зиданом в финале чемпионата мира 2006 года.