Шнуров назвал Уткина «классным раздражителем»

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Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в разговоре с бывшим нападающим сборной России Александром Кержаковым в прямом эфире в Instagram поделился мнением о блогере Василии Уткине.

«Вася — молодец. Дает всем просраться, не унывает, нашел себя. Является классным раздражителем. Молодец! Пускай всех оскорбляет, я только за!» — сказал Шнуров.

Бывший комментатор часто выступал с критикой известных личностей. Он жестко высказывался о генеральном продюсере «Матч ТВ» Тине Канделаки, нападающем петербургского «Зенита» Артеме Дзюбе, главном тренере сборной России Станиславе Черчесове и другим.

Ранее Уткин жестко ответил телеведущему Владимиру Соловьеву, который назвал его «психически больным».