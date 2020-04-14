Сайт НХЛ представит фильм об Овечкине
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Русскоязычная версия сайта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) опубликует фильм о капитане «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине, передает ТАСС.
Как сообщается на сайте лиги, полная версия фильма будет доступна с 17 апреля.
Российский хоккеист выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Вместе с командой он в 2018 году стал обладателем Кубка Стэнли. В матчах регулярного чемпионата он забросил 706 шайб и занимает восьмое место по этому показателю.
В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата форвард сыграл в 68 встречах и набрал 67 (48+19) очков.
Ранее сообщалось, что Овечкин признан лучшим игроком НХЛ в своем возрасте.