Овечкин признан лучшим игроком НХЛ в своем возрасте
close
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан лучшим игроком Лиги в своем возрасте по версии портала Sportsnet.
Российскому форварду, который является капитаном команды, 34 года.
Среди 35-летних лучшим является защитник «Миннесоты» Райан Суттер, среди 36-летних — защитник «Калгари» Марк Джиордано, среди 37-летних — голкипер «Нэшвилла» Пека Ринне.
Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Судьба о его продолжении пока не решена.
Ранее сообщалось, что Овечкин на карантине смотрит за победой «Вашингтона» в Кубке Стэнли.