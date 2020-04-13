Сафин: народ верит в страшилки про коронавирус

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Экс-теннисист Марат Сафин поделился мнением о пандемии коронавируса, передает Sports.ru.

«Я думаю, что людей готовят к чипизации. Билл Гейтс рассказывал о том, что будет вирус. Я не думаю, что он такой предсказатель — он просто знал. Народ верит в страшилки про коронавирус. Скоро будем ходить с чипом. Есть люди выше мировых лидеров, которые управляют данными процессами», — заявил Сафин.



Напомним, в мире продолжается пандемия опасной болезни. Вспышка инфекции была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане.

Ранее Сафин обыграл Рафаэля Надаля в финале виртуального US Open.