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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков рассказал о результате своего теста на коронавирус, передает ТАСС.

Тест фигуриста дал отрицательный результат. Об этом он проинформировал в Stories Instagram.

Вместе со своей супругой Татьяной Волосожар и маленьким ребенком фигурист вернулся в Росиию из США в конце марта. Отъезд из Штатов был вызван пандемией коронавируса.

Ранее сообщалось, что Волосожар рассказала о возвращении в Россию из США.