Наставник «Кристал Пэлас»: все хотят завершить сезон АПЛ

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Наставник английского «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон заявил о том, что чемпионат Английской премьер-лиги (АПЛ) необходимо продолжить, когда позволит эпидемиологическая ситуация в стране, передает официальный сайт клуба.

«Все хотят продолжить играть. Футболистам потребуется месяц, чтобы подготовиться к возобновлению турнира. Уверен, они будут сражаться на поле», — сказал Ходжсон.

Напомним, сезон АПЛ прерван из-за пандемии коронавируса, которая продолжается во всем мире. Вспышка инфекции была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане.

Ранее сообщалось о том, что лондонский «Арсенал» не будет сокращать зарплаты футболистам, если клуб попадет в Лигу чемпионов.