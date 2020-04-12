Игрок «ПСЖ»: нахожу позитив в карантине

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Игрок французского «ПСЖ» Марко Верратти рассказал о том, как проводит время на карантине, который ввели из-за пандемии коронавируса, сообщает Goal.com.

«Тяжело находиться в режиме самоизоляции, но я нахожу позитивные моменты. Стараюсь делать то, на что раньше не хватало времени. Кажется, что с последнего матча прошел уже год. Я скучаю по футболу», — сказал Верратти.

В текущем сезоне чемпионата Франции «Пари Сен-Жермен» идет на первом месте, набрав 68 очков.



Ранее форвард «Ростова» Элдор Шомуродов рассказал о своем образе жизни в самоизоляции.