Жена Малкина подтвердила отрицательный тест на коронавирус

<img src="//img.gazeta.ru/files3/739/9721739/upload-CiKYWEVXAAAjgoA-pic905-895x505-69984.jpg">

Супруга российского нападающего команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург» Пингвинз» Евгения Малкина Анна Кастерова подтвердила, что у нее, мужа и сына отрицательные тесты на коронавирус, передает «Спорт-Экспресс».

Об этом супруга хоккеиста сообщила в своем Instagram, опубликовав в Stories видеозапись.

«Для тех, кто волнуется и кто не понял... Мы здоровы, спасибо за беспокойство!» — написала она.

Стоит отметить, что до этого Кастерова сообщила, что вся семья хоккеиста прошла тест на коронавирус.

Ранее сообщалось, что Малкин верит, что Овечкин побьет рекорд Гретцки.