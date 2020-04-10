Жена Малкина подтвердила отрицательный тест на коронавирус
Супруга российского нападающего команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург» Пингвинз» Евгения Малкина Анна Кастерова подтвердила, что у нее, мужа и сына отрицательные тесты на коронавирус, передает «Спорт-Экспресс».
Об этом супруга хоккеиста сообщила в своем Instagram, опубликовав в Stories видеозапись.
«Для тех, кто волнуется и кто не понял... Мы здоровы, спасибо за беспокойство!» — написала она.
Стоит отметить, что до этого Кастерова сообщила, что вся семья хоккеиста прошла тест на коронавирус.
Ранее сообщалось, что Малкин верит, что Овечкин побьет рекорд Гретцки.