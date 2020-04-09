Сульшер попытается извлечь выгоду от пандемии коронавируса

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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер попытается извлечь выгоду от пандемии коронавирусной инфекции во время летнего трансферного окна. Об этом сообщает Sky Sports.

По его словам, хорошее финансовое положение манкунианцев даст клубу пространство для маневра.

«Все обязательно нормализуется. Важно быть к этому готовым и предпринимать соответствующие усилия. Мы провели много работы с тренерским штабом, когда обсуждали те или иные позиции.

Есть ощущение, что у нас получится извлечь выгоду от ближайшего трансферного окна», — сказал Сульшер.

Ранее сообщалось, что полузащитник московского «Спартака» и сборной России Зелимхан Бакаев объяснил покупку нового велосипеда.